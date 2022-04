Ukraine-Krieg – die Lage am Montag Russland prüft Rechtsmittel gegen Devisen-Blockade

Was am Montag wichtig wird: Nachdem die ukrainischen Truppen in Mariupol das russische Ultimatum verstreichen ließen, könnte es am Montag zum Sturm auf das Asowstal-Gelände kommen. Selenskyj sagte bereits, dass ein Tod der Verteidiger der Stadt die Verhandlungen mit Russland weiter erschweren würde. Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank beginnen ihre jährliche Frühjahrstagung, die von dem Krieg überschattet wird. In Deutschland dürfte die Debatte über Rüstungshilfe und die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine weitergehen.