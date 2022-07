Ukraine-Krieg – die Lage am Montag Ukraine braucht 750 Milliarden Dollar für Wiederaufbau

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nimmt am Donnerstag und Freitag am Treffen der Ressortchefs der G20-Staaten in Indonesien teil. Nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin vom Montag bricht die Ministerin am Mittwoch nach Bali auf, wo die Ressortchefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in den folgenden zwei Tagen beraten. Zu dem Kreis gehört auch Russland, Außenminister Sergej Lawrow wird in Bali erwartet. Ein Treffen Baerbocks mit Lawrow stehe angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine aber „nicht zur Debatte“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts.