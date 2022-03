Ukraine-Krieg – die Lage am Samstag Bundesregierung prüft Errichtung von Raketenschutzschild über Deutschland

Die Ukraine hat Händlern zufolge wegen der Blockade seiner Schwarzmeerhäfen durch Russland mit den ersten Getreidelieferungen per Zug nach Europa begonnen. „Die ersten Mengen von mehreren tausend Tonnen Getreide wurden bereits über die westliche Landgrenze der Ukraine exportiert“, heißt es in einem am Sonntag veröffentlichten Bericht des Agrarberatungsunternehmens APK-Inform. Die Ukraine ist ein weltweit bedeutender Getreideerzeuger und -exporteur. Fast alle Ausfuhren werden gewöhnlich von den Schwarzmeerhäfen aus verschifft. Vor dem Krieg beliefen sich die monatlichen Getreideexporte auf mehr als fünf Millionen Tonnen. „Die logistischen Schwierigkeiten bleiben bestehen“, so APK. Noch übertreffe das Angebot die Nachfrage.