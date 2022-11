Ukraine-Krieg – die Lage am Samstag Iran hat vor Kriegsbeginn Drohnen an Russland geliefert

Auch nach der Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten gibt es für Russland in dem Angriffskrieg gegen die Ukraine so gut wie keine militärischen Fortschritte. Unterdessen kündigte Moskau am Mittwoch überraschend an, wieder in das erst am Samstag ausgesetzte Abkommen für ukrainische Getreideausfuhren über das Schwarze Meer einzusteigen.