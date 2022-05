Ukraine-Krieg – die Lage am Samstag Olaf Scholz sieht bei Putin keinen Sinneswandel

Deutschland kann nach Angaben von Kanzler Olaf Scholz gegen Ende des Jahres auf russisches Öl verzichten. Man könne auf russische Kohle bis Herbst verzichten, sagt der SPD-Politiker auf der Abschluss-Wahlveranstaltung der SPD in Nordrhein-Westfalen in Köln. Auch der Kohleausstieg sei „nicht so leicht, aber wird wohl klappen“, sagt Scholz. Bei Öl gebe es gerade in Ostdeutschland für Raffinerien mit Anschluss an russische Ölpipelines Probleme. Man werde dies „wohl so zu Ende des Jahres“ schaffen, fügt er mit Blick auf das diskutierte sechste EU-Sanktionspaket hinzu.