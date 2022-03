Ukraine-Krieg – die Lage am Samstag EU-Kommission: „Die Menschen sind apokalyptischen Zuständen ausgesetzt“

Angesichts der anhaltenden Kämpfe in der Ukraine warnt die EU-Kommission vor einer Hungersnot in dem Land. „Die Menschen in den belagerten Städten sind apokalyptischen Zuständen ausgesetzt – keine Nahrung, kein Wasser, keine medizinische Versorgung und kein Ausweg“, sagt der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic für humanitäre Hilfe und Krisenschutz der „Welt am Sonntag“ einem Vorabbericht zufolge. Die humanitäre Krise in der Ukraine könne noch schlimmer werden. „Das Riesenproblem ist der Zugang. Es ist eine Verpflichtung, humanitären Zugang zu gewähren, ohne jedes Hindernis,“ sagt der Politiker aus der Slowakei. Die Verletzung des Völkerrechts müsse sofort aufhören.