Ukraine-Krieg – die Lage am Samstag Kämpfe in Ostukraine – Moskau fordert Ende der Sanktionen

Die Grünen-Spitze unterstützt nach Worten ihrer Bundesgeschäftsführerin Emily Büning das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, um die Bundeswehr in den kommenden Jahren als Folge des Ukraine-Krieges besser auszustatten. Unmittelbar vor Beginn eines Kleinen Parteitages am Samstag in Düsseldorf liefen laut Büning aber noch Gespräche mit der Grünen Jugend, die auf dem sogenannten Länderrat diese Position abschwächen will. Der Nachwuchsverband fordert in einem Änderungsantrag „eine Reform des Beschaffungswesens und eine bedarfsgerechte Ermittlung notwendiger Militärausgaben, bevor zusätzliche Mittel in die Bundeswehr fließen“.