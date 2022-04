Ukraine-Krieg – die Lage am Samstag Kiew wieder unter Beschuss

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew und in Lwiw nahe der polnischen Grenze ist es am Samstag zu Explosionen gekommen. Russland sprach von einem Schlag gegen einen Rüstungsbetrieb in Kiew. Aus Lwiw lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Im Osten des Landes wurden ukrainischen Behörden zufolge bei russischen Angriffen mindestens zwei Zivilisten getötet und vier weitere verletzt. In weiten Landesteilen warnte Sirenengeheul die Bevölkerung vor Luftangriffen. Seit der russischen Invasion Invasion vor rund sieben Wochen sind laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj 2500 bis 3000 ukrainische sowie 19.000 bis 20.000 russische Soldaten getötet worden. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht.