Ukraine-Krieg – die Lage am Samstag Russland erklärt Rückzug aus zwei Städten in Region Charkiw

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zu ihrem zweiten Besuch in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eingetroffen. Sie wolle damit zeigen, „dass wir der Ukraine weiter beistehen, solange es nötig ist“, sagte die Grünen-Politikerin bei ihrer Ankunft in der ukrainischen Hauptstadt am Samstagmorgen. Dies betreffe die Lieferung von Waffen sowie humanitäre und finanzielle Unterstützung. Der russische Präsident Wladimir Putin setze ihrer Einschätzung nach darauf, „dass wir der Anteilnahme am Leid der Ukraine müde werden“. Putin glaube, dass er die Gesellschaften mit Lügen spalten und mit Energielieferungen erpressen könne. „Diese Rechnung darf und wird nicht aufgehen“, mahnte Baerbock.