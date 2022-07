Ukraine-Krieg – die Lage am Samstag Russland greift Hafen von Odessa an

Russland und die Ukraine hatten vereinbart, wieder Getreideexporte aus Odessa zuzulassen. Bei der Unterzeichnungszeremonie am Freitag in Istanbul lobte UN-Generalsekretär António Guterres die jeweils separat mit der Türkei und den Vereinten Nationen erzielten Vereinbarungen als Hoffnungsschimmer. Die Abkommen dienten dazu, Millionen von Tonnen an ukrainischem Getreide zu exportieren. Zudem sollte damit zugelassen werden, dass Russland Getreide und Dünger exportiert. Die Exporte waren durch den russischen Krieg in der Ukraine verhindert worden. Um sie zu ermöglichen, sollten den Vereinbarungen zufolge die ukrainischen Häfen in Odessa, Tschernomorsk und Juschny geöffnet werden.