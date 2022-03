Ukraine-Krieg – die Lage am Samstag Schwerer Luftangriff auf Lwiw

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die energieproduzierenden Staaten aufgefordert, als Reaktion auf die russische Invasion in seinem Land ihre Fördermengen zu erhöhen. Dann könne Russland seine Öl- und Gasvorkommen nicht „als Waffe einsetzen, um die Welt zu erpressen“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache auf der Konferenz Doha Forum am Samstag. Länder wie Konferenzgastgeber Katar könnten einen Beitrag leisten, um die Energieversorgung in Europa zu stabilisieren. „Die Zukunft Europas hängt von ihren Anstrengungen ab.“ Der seit mehr als vier Wochen andauernde Krieg in der Ukraine und die westlichen Sanktionen gegen Russland haben in Europa Sorgen vor Energieengpässen geschürt.