Ukraine-Krieg – die Lage am Samstag USA geben weitere 300 Millionen Dollar Militärhilfe an Ukraine

Das US-Verteidigungsministerium will den ukrainischen Streitkräften nach eigenen Angaben weitere 300 Millionen Dollar (gut 271 Millionen Euro) für militärische Ausrüstung zur Verfügung stellen. Pentagon-Pressesprecher John Kirby erklärte am Freitagabend (Ortszeit), dass das neue Paket lasergesteuerte Raketensysteme, unbemannte Flugzeuge, gepanzerte Fahrzeuge, Nachtsichtgeräte und Munition umfasse. Ebenfalls enthalten seien medizinische Hilfsgüter, Feldausrüstung und Ersatzteile. Die USA haben Kirby zufolge seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine mehr als 1,6 Milliarden Dollar an Sicherheitshilfe bereitgestellt.