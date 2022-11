Ukraine-Krieg – die Lage am Sonntag Kiew kündigt Befreiung weiterer Gebiete an

Selenskyj informierte auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einem Telefonat über das Vorrücken seiner Streitkräfte in Cherson. Neben der militärischen sei es auch um die politische und humanitäre Lage in der Ukraine gegangen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Beide Politiker verurteilten zudem „den anhaltenden gezielten Beschuss ziviler Infrastruktur in der Ukraine durch die russischen Streitkräfte und besprachen konkrete Maßnahmen zur Stärkung der ukrainischen Energieinfrastruktur“. Scholz habe die fortwährende Unterstützung der Ukraine mit den gegenwärtigen Prioritäten in den Bereichen Energieinfrastruktur und Luftverteidigung bekräftigt.