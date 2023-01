Ukraine-Krieg – die Lage am Sonntag Selenskyj wünscht Ukraine „Jahr des Sieges“

Am Ende eines Jahres, das stark vom Krieg geprägt war, ruft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Menschen in Deutschland zu Zuversicht und Zusammenhalt auf. In seiner Ansprache, die am Samstagabend im Fernsehen ausgestrahlt wird, sagt er unter anderem: „Wir fühlen mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die selbst an Tagen wie heute keine Ruhe haben vor den russischen Bomben und Raketen.“