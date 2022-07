Ukraine-Krieg – die Lage am Sonntag Gaspreise könnten Plateau erreicht haben

Bei den Gesprächen zwischen Vertretern der Vereinten Nationen, der Ukraine, Russlands und der Türkei in Istanbul sei ein „entscheidender Schritt“ in Richtung einer Lösung des Getreidekonflikts gemacht worden, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Mittwoch in New York. „Heute haben wir endlich ein bisschen Hoffnung.“ Details nannte er zunächst nicht. Guterres sagte aber: „Es wird noch mehr technische Arbeit notwendig sein, damit sich der heutige Fortschritt materialisiert.“