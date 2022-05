Ukraine-Krieg – die Lage am Sonntag USA bekräftigen Unterstützung für Ukraine

Die Grünen unterstützen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine zur Verteidigung gegen Russland, lehnen das 2-Prozent-Ziel der Nato aber ab. „Als Regierungspartei übernehmen wir Verantwortung und stehen in konsequenter Solidarität mit der Ukraine“, heißt es in einem am Samstag beim kleinen Parteitag in Düsseldorf beschlossenen Antrag. „Wir warnen den Kreml vor dem Einsatz jeglicher Massenvernichtungswaffen und treten mit aller Entschlossenheit der Aggression des russischen Regimes entgegen.“