Ukraine-Krieg – die Lage am Sonntag Kiew bereitet sich auf russische Offensive im Osten vor

Angesichts einer erwarteten russischen Offensive im Osten der Ukraine versuchen die Behörden des Landes unter Hochdruck, weitere Menschen aus dem Gebiet in Sicherheit zu bringen. Neun Fluchtkorridore sollten dafür am Sonntag eröffnet werden, wie Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk mitteilte. Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gaidai, kündigte an, neun Züge zur Evakuierung von Städten und Dörfern bereitzustellen. Auch für Mariupol im Südosten sollte es einen Korridor zur Nutzung mit Privatfahrzeugen geben. „Das wird ein harter Kampf, wir glauben an diesen Kampf und unseren Sieg“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstagabend.