Ukraine-Krieg – die Lage am Sonntag Russischer Raketenangriff auf Kiew

Die Staats- und Regierungschef der sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) beraten von heute an auf Schloss Elmau in Südbayern. Im Zentrum des Gipfels unter deutscher Präsidentschaft steht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der G7-Gipfel wird US-Regierungskreisen zufolge am Dienstag ein Importverbot für russisches Gold verhängen. Die USA und Großbritannien würden den Schritt schon am Sonntag am ersten Tag des Treffens offiziell bekanntgeben, die G7-Staatengruppe insgesamt werde dann folgen, sagte ein US-Regierungsvertreter. US-Präsident Joe Biden und die anderen Staats- und Regierungschefs seien entschlossen, Russlands Staatschef Wladimir Putin für das Vorgehen in der Ukraine weiter zur Verantwortung zu ziehen.