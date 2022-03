Ukraine-Krieg – die Lage am Sonntag Russland setzt offenbar abermals Hyperschall-Rakete ein

SPD-Chef Lars Klingbeil nennt den russischen Präsidenten Wladimir Putin in der "Bild am Sonntag" nach Vorabbericht einen Kriegsverbrecher. Putin trage die Verantwortung für "diesen brutalen Krieg, für die ermordeten Kinder, Frauen und Männer, für die auseinandergerissenen Familien, für all das verbrecherische Elend". Das Verhältnis zu seinem Vorgänger in der Parteispitze Gerhard Schröder ist nach seinen Worten zerbrochen: "Das, was in den letzten Wochen passiert ist, ist natürlich auch ein politischer Bruch zwischen Schröder und mir." Schröder wird massiv dafür kritisiert, seine Mandate in russischen Energieunternehmen nicht niedergelegt zu haben.