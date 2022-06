Ukraine-Krieg – die Lage am Sonntag Russlands Militär beschießt offenbar Waffenlager im Westen der Ukraine

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wirft Altkanzler Schröder vor, Deutschland mit seinen russischen Aktivitäten geschadet zu haben. „Gerhard Schröders Engagement für russische Energieunternehmen hat in Europa, insbesondere bei unseren osteuropäischen Nachbarn, viele Fragezeichen auch in Bezug auf unser Land hinterlassen“, sagt Steinmeier der Zeitung „Bild am Sonntag“ laut einem Vorabbericht. Vieles, was Gerhard Schröder in seiner Kanzlerschaft auf den Weg gebracht habe, gerate durch sein Verhalten nach seiner Amtszeit in den Hintergrund.