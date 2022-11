Ukraine-Krieg – die Lage am Sonntag Stromversorgung weitgehend hergestellt, neue Luftangriffe

Nach verbreiteten Regenfällen, die auf manchen Schlachtfeldern in der Ukraine für schlammiges Terrain sorgten, schneite es am Sonntag in der Hauptstadt Kiew. Winterwetter und in den kommenden Tagen erwartete gefrorene Böden an der Front könnten das Kampfgeschehen beeinflussen, erklärte das Institute for the Study of War, eine Denkfabrik mit Sitz in Washington.