Ukraine-Krieg – die Lage am Sonntag Ukraine warnt vor Verzögerungen bei Getreide-Exporten

Eine hochrangige Delegation des US-Kongresses verspricht bei einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag, sich um eine weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland zu bemühen. „Wir werden weiterhin nach Möglichkeiten suchen, Präsident Selenskyj und das ukrainische Volk bei ihrem mutigen Widerstand so wirksam wie möglich zu unterstützen“, heißt es in einer Erklärung. Die Delegation, zu der auch der Vorsitzende des Ausschusses für Streitkräfte des Repräsentantenhauses, Adam Smith, gehört, ist die jüngste in einer Reihe von hochrangigen amerikanischen Besuchern in der Ukraine.