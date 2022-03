Ukraine-Krieg Die Nato sollte Putin mit einem Vergeltungsschlag drohen

Außerdem besagt die MAD-Logik, dass man Deeskalation durch Eskalation erreichen kann. Wenn Russland eine aggressive Haltung einnimmt und seine nuklear bewaffneten ballistischen Interkontinentalraketen in einen hohen Bereitschaftszustand versetzt, muss die NATO in gleicher Weise reagieren, um zu signalisieren, dass sie bereit ist zu reagieren. Wenn sie dies unterlässt, könnte dies als mangelndes Engagement ausgelegt werden und somit ein aggressiveres russisches Verhalten fördern.



Lesen Sie auch: Und was, wenn der Krieg vorbei ist?



Die Kubakrise von 1962 war eine reale Anwendung der MAD-Strategie. Mit der Stationierung von Atomraketen auf Kuba wollte der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow den USA Angst einjagen und so Zugeständnisse von Präsident John F. Kennedy erzwingen, den Chruschtschow als „weich“ empfand. Hätte die Kennedy-Regierung nachgegeben, hätte Chruschtschows nukleare Erpressung die USA über Jahre hinweg terrorisiert.