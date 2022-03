Ukraine-Krieg Diese russischen Oligarchen stehen auf der Sanktionsliste

Auch der Multimilliardär Michael Fridman liest seinen Namen auf der Sanktionsliste. Der 57-Jährige ist Eigentümer der Alfa Group, zu der unter anderem die AlfaBank, eines der größten privaten Geldinstitute Russlands, gehört. Außerdem ist Alfa im Mobilfunk und an Supermärkten beteiligt. Die EU bezeichnete Fridman als einen „führenden russischen Finanzier und Förderer von Putins innerem Kreis“. Fridman wies die Vorwürfe zurück. Es sei unwahr, dass er „enge Beziehungen“ zur Regierung Präsident Putins gepflegt habe. Später forderte der in der Ukraine geborene Fridman, der Krieg müsse aufhören. Er erklärte zudem seinen Rücktritt aus dem Aufsichtsrat des Mobilfunkunternehmens Veon. Mit einem Anteil von knapp 48 Prozent ist er größter Aktionär des in Amsterdam börsennotierten Unternehmens, das auch Netzbetreiber in Russland und der Ukraine ist.

Bild: Imago