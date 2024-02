Ukraine-Krieg EU plant neue Russland-Sanktionen

05. Februar 2024 | Quelle: dpa

Die EU will neue Russland-Sanktionen verhängen. Bild: Bild: dpa

Zum zweiten Jahrestag des Krieges in der Ukraine wird in der EU ein neues Paket mit Russland-Sanktionen vorbereitet. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sieht es eine erhebliche Erweiterung der Liste mit Personen und Einrichtungen vor, deren in der EU vorhandene Vermögenswerte eingefroren werden müssen.