Ukraine-Krieg: EU will mit Sanktionen gegen gezielte Falschinformationen vorgehen

Die EU-Kommission will als Reaktion auf den Ukrainekrieg die bewusste Verbreitung von Falschinformationen sanktionieren. Die EU sollte künftig dazu in der Lage sein, Vermögenswerte einzufrieren und Reisen in die Europäische Union von den dafür verantwortlichen Personen verbieten, wie der Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag im EU-Parlament sagte. Er verwies dabei auf Lügen, die seiner Meinung nach absichtlich von staatlichen russischen Medien verbreitet würden.´