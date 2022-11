Ukraine-Krieg: Hamstern oder resignieren? Ukrainer fürchten atomare Bedrohung

In der Nähe der Front sind die Menschen indes nach eigenen Worten oft zu erschöpft, um sich Gedanken über neue Bedrohungen zu machen. So ergeht es etwa den Einwohnern in Mykolajiw, 500 Kilometer südlich von Kiew, in der Nähe der umkämpften Stadt Cherson. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung von einst 500.000 ist aus Cherson nach Mykolajiw geflohen. Von denjenigen, die blieben, haben viele inzwischen keine Kraft mehr, um noch zu gehen.