Ukraine-Krieg ISW sieht ukrainische Fortschritte um Bachmut

08. Juli 2023 | Quelle: dpa

Ein ukrainischer Soldat spricht über Funk mit seinem Team, bevor eine Panzerhaubitze «Bohdana» auf russische Stellungen bei Bachmut abfeuert. Bild: Bild: dpa

Die ukrainischen Streitkräfte haben bei ihrer Gegenoffensive nach Einschätzung westlicher Experten beachtliche Fortschritte in der Gegend der monatelang umkämpften Stadt Bachmut gemacht. Sie setzten außerdem ihre Operationen an mindestens drei weiteren Frontabschnitten fort, schrieb das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) aus Washington in seinem jüngsten Bericht. Das ISW sieht Schwächen der russischen Armee im Süden der Ukraine.