Ukraine-Krieg Kiew unter Beschuss – EU-Sanktionen gegen Russland

Putin hatte am Donnerstagmorgen nach monatelangem Truppenaufmarsch an den Grenzen eine großangelegte Offensive gegen das Nachbarland gestartet. Während russische Panzer auf das Territorium der ehemaligen Sowjetrepublik vorstießen, gab es Luftangriffe im ganzen Land. In Kiew flüchteten die Menschen in Luftschutzbunker. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einem eklatanten Bruch des Völkerrechts. Der gesamte Westen reagierte geschockt. In Deutschland begann eine Debatte um eine Stärkung der Bundeswehr.