Ukraine-Krieg London: Moskau will besetzte Gebiete schnell „russifizieren”

24. April 2023 | Quelle: dpa

Frauen hängen im September 2022 eine russische Flagge in ihrem Geschäft in Luhansk auf. Bild: Bild: dpa

Russland treibt nach britischer Einschätzung die „Russifizierung” der besetzten Gebieten in der Ukraine voran. So werde die Bevölkerung gezwungen, russische Pässe zu akzeptieren, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mit.