Ukraine-Krieg London: Russische Regionen im Osten tragen Hauptlast

12. März 2023 | Quelle: dpa

Russlands reichste Städte Moskau und St. Petersburg blieben verhältnismäßig verschont von den «extrem schweren Verlusten» des Krieges, schreibt das britische Verteidigungsministerium. Bild: Bild: dpa

Die russische Führung schirmt nach Ansicht der britischen Regierung die Bewohner großer Städte weitgehend von den Folgen des Kriegs in der Ukraine ab. In einem Bericht des Verteidigungsministeriums hieß es am Sonntag, Russlands reichste Städte Moskau und St. Petersburg blieben verhältnismäßig verschont von den „extrem schweren Verlusten”. Aus vielen östlichen Regionen sei die Zahl der getöteten Soldaten wohl mehr als 30 Mal so hoch wie in Moskau. Davon seien besonders ethnische Minderheiten betroffen. Beispielsweise gehörten in der Stadt Astrachan 75 Prozent der Gefallenen zu den Bevölkerungsgruppen der Tataren und Kasachen.