Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die militärische Lage im umkämpften Osten unterdessen als „nicht gut”. Grund sei der „Mangel an Munition”, sagte Selenskyj in einem am Samstag erschienenen Interview der japanischen Tageszeitung „Yomiuri Shimbun”. Über den Beginn einer möglichen Gegenoffensive sagte er: „Wir können noch nicht beginnen.” Ohne Panzer und Artillerie könne man „keine tapferen Soldaten” an die Front schicken.