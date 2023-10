Ukraine-Krieg London: Russland stellt sich wohl noch auf langen Krieg ein

01. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin. Moskau stellt sich offenbar auf noch mehrere Jahre Krieg gegen die Ukraine ein. Bild: Bild: dpa

Moskau bereitet sich nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten in der Ukraine auf mehrere weitere Jahre Krieg vor. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London zum Krieg in der Ukraine hervor.