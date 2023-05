Ukraine-Krieg London: Russland verstärkt Truppen bei Bachmut

20. Mai 2023 | Quelle: dpa

Ukrainische Soldaten feuern eine Kanone in der Nähe von Bachmut ab. Bild: Bild: dpa

Im Kampf um die Stadt Bachmut in der Ostukraine hat Russland nach Angaben britischer Geheimdienste seine Truppen in der Gegend verstärkt. „In den vergangenen vier Tagen hat Russland sehr wahrscheinlich mehrere Bataillone zur Verstärkung der Bachmut-Front eingesetzt”, teilte das Verteidigungsministerium in London am Samstag mit.