Die Chatgruppe ist nach Angaben der Mitglieder gegenüber der „Post” 2020 während der Corona-Pandemie gegründet worden. „OG”, Anfang bis Mitte 20, wird als charismatischer Waffennarr mit düsteren Ansichten über die US-Regierung, die Strafverfolgungsbehörden und die Geheimdienste beschrieben. Andere in der Gruppe hätten ihn bewundert. „Er ist fit. Er ist stark. Er ist bewaffnet. Er ist trainiert. So ziemlich alles, was man von einem verrückten Film erwarten kann”, sagte eines der Mitglieder der Gruppe. In einem von der „Post” gesichteten Video steht der als „OG” identifizierte Mann mit einem Gewehr an einem Schießstand. Während er mehrere Schüsse auf ein Ziel abfeuerte, habe er rassistische und antisemitische Beleidigungen geschrien.