Ukraine-Krieg Nato-Generalsekretär: Putins Kriegsziel nicht erreichbar

22. Dezember 2023 | Quelle: dpa

«Präsident Putin hat die Ukraine für immer verloren», sagt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Bild: Bild: dpa

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geht davon aus, dass Russland seine Kriegsziele in der Ukraine trotz großer militärischer Anstrengungen nicht mehr erreichen kann. Der Zweck der von Präsident Wladimir Putin angeordneten Invasion sei es gewesen, zu verhindern, dass die Ukraine sich in Richtung Nato und Europäische Union bewegt, sagte er kurz vor Weihnachten in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Nach fast zwei Jahren Krieg sei die Ukraine nun aber näher an der Nato und der EU als je zuvor.