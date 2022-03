Ukraine-Krieg „Nur China kann Putin stoppen“

Aber China kann nicht beides haben. Es kann auf keinen Fall, wie Li vorschlägt, den Kurs beibehalten und gleichzeitig an dem von Xi Jinping und Wladimir Putin angekündigten Partnerschaftsabkommen mit Russland festhalten. Viele glaubten, Russland und China hätten sich zusammengetan, um eine große Strategie für einen neuen Kalten Krieg zu entwerfen. Ich nannte es Chinas Triangulationsstrategie: Sich mit Russland zusammenschließen, um die Vereinigten Staaten in die Enge zu treiben, so wie die chinesisch-amerikanische Annäherung vor 50 Jahren die ehemalige Sowjetunion erfolgreich in die Enge trieb. Die USA, der Architekt dieser früheren Dreieckskonstellation, wurden nun ebenfalls in die Enge getrieben.



Innerhalb von nur einem Monat hat Putins schrecklicher Krieg gegen die Ukraine dieses Konzept auf den Kopf gestellt. Wenn China weiter an seiner neuen Partnerschaft mit Russland festhält, wird es die negativen Konsequenzen spüren. So wie Russland durch drakonische westliche Sanktionen isoliert wurde, die seine Wirtschaft für Jahrzehnte zerstören könnten, erwartet China das gleiche Schicksal, wenn es seine neue Partnerschaft vertieft. Dieses Ergebnis steht natürlich in völligem Widerspruch zu Chinas Entwicklungszielen, die Li soeben verkündet hat. Aber es ist ein sehr reales Risiko, wenn China seine uneingeschränkte Unterstützung für Russland beibehält und sich weiter bemühen sollte, die Auswirkungen westlicher Sanktionen auf Russland abzumildern. Genau dies müsste China tun, wenn man die Vereinbarung vom 4. Februar wörtlich nimmt.



