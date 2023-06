Es sei aber klar, sagte Pistorius weiter, dass die Regierung die Vorgabe erreichen wolle. Zuletzt sei das Ziel etwa in der neu vorgestellten Nationalen Sicherheitsstrategie verschriftlicht worden. „Wir bekennen uns klar zum Zwei-Prozent-Ziel und werden es erreichen”, so Pistorius. Die Mittel dafür würden sich aus dem Einzelplan 14 im Bundeshaushalt - also dem Budget für das Verteidigungsministerium - unter Zuhilfenahme des Sondervermögens für die Bundeswehr ergeben. Letzteres dürfe eingerechnet werden, da es sich ausschließlich um Militärausgaben handele.