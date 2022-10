Ukraine-Krieg: Putin fordert Gesprächsbereitschaft vom Westen – „Wir stehen an einer historischen Schwelle“

Der Westen spiele ein „gefährliches, blutiges und schmutziges“ Spiel, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag bei einem fast vierstündigen Auftritt bei einer Diskussionsveranstaltung in Moskau. „Wir stehen an einer historischen Schwelle: Vor uns liegt das wahrscheinlich gefährlichste, unberechenbarste und zugleich wichtigste Jahrzehnt seit Ende des Zweiten Weltkriegs.“