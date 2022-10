Ukraine-Krieg „Putin glaubt, er kann die Ukraine und den Westen erschöpfen“

Wie läuft denn Russlands „Teilmobilisierung“?

Die erste Welle dieser Mobilisierung ist bereits im Einsatz, um die erheblichen Verluste an russischen Kräften in der Ukraine seit Februar auszugleichen. Russland wendet dabei darwinistische Prinzipien auf seine eigenen Streitkräfte an, denn ein Teil der mobilisierten Truppen wird in den kommenden Monaten verwundet oder getötet werden. Diejenigen, die überleben, so die Doktrin, werden den Kampf gelernt haben. Dadurch werden sie zum Problem für die Ukraine.