Ukraine-Krieg Putin: Russland kennt Bauort von „schmutziger Bombe”

27. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Wladimir Putin bei einer Videokonferenz im Kreml. Bild: Bild: dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Vorwürfe gegen die Ukraine bekräftigt, an einer „schmutzigen Bombe” - also einer Bombe mit atomarem Material - zu bauen. Er wisse auch in etwa, wo dies geschehe, sagte Putin bei einem Auftritt auf einem Diskussionsforum.