Ukraine-Krieg: Putin: Russland lässt sich weder isolieren noch zurückhalten

„Wir wollen nicht isoliert werden“, sagte Putin mit Blick auf die Sanktionen wegen des Einmarsches Russlands in sein Nachbarland Ukraine. „Es ist unmöglich, irgendjemanden in der modernen Welt ernsthaft zu isolieren – besonders so ein riesiges Land wie Russland.“ Putin bekräftigte, dass es keinen Zweifel daran gebe, dass Russland seine Ziele in der Ukraine erreichen werde.