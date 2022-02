Ukraine-Krieg: Putin-Vertrauter Medwedew droht Westen mit Abbruch diplomatischer Beziehungen

„Wir brauchen nicht unbedingt diplomatische Beziehungen... Es ist an der Zeit, die Botschaften zu verschließen und die Kontakte fortzusetzen, indem man sich gegenseitig durch Ferngläser und Gewehrvisiere betrachtet“, schrieb der Vertraute von Präsident Wladimir Putin auf seinem Account im russischen Online-Netzwerk VK. Die westlichen Sanktionen würden die Regierung nicht von ihrem Kurs abbringen, sondern Russland einen. Die Militäreinsätze in der Ukraine würden so lange fortgesetzt, bis die von Putin definierten Ziele der „Entmilitarisierung und Entnazifizierung“ erreicht seien.