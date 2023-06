Putin kündigte die Anhebung des russischen Mindestlohns um 18,5 Prozent an. „Am 1. Januar 2024 nehmen wir noch eine Anhebung vor - und 18,5 Prozent (...), was deutlich über dem Tempo der Inflation und den steigenden Gehältern insgesamt liegt”, sagte der Kremlchef. Die Inflation liegt in Russland aktuell bei 2,9 Prozent.