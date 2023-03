Ukraine-Krieg Russische Reservisten fordern in Video Hilfe von Putin

11. März 2023 | Quelle: dpa

Russische Kriegspropaganda auf einem Plakat in St. Petersburg. Bild: Bild: dpa

In einem neuen Videoappell haben russische Reservisten im Kriegsgebiet im Osten der Ukraine Missstände in der Truppe beklagt und Kremlchef Wladimir Putin um Hilfe gerufen. Als Oberkommandierender der Streitkräfte solle sich Putin darum kümmern, dass die Kommandeure ihre Arbeit machten, sagte ein vermummter Sprecher in der am Samstag aufgenommenen und im Nachrichtenkanal Telegram verbreiteten Videobotschaft.