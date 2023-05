Ukraine-Krieg: Russische Wagner-Söldner kämpfen wohl doch weiter in Bachmut

„Über Nacht haben wir zum ersten Mal in all dieser Zeit einen Kampfbefehl erhalten“, sagte Prigoschin nun in einer Audio-Botschaft auf Telegram. „Uns wurden so viel Munition und Waffen versprochen, wie wir brauchen, um weitere Operationen fortzusetzen. Uns wurde versprochen, dass alles, was nötig ist, um zu verhindern, dass der Feind uns (vom Nachschub) abschneidet, an der Flanke eingesetzt wird.“