Ukraine-Krieg: Russisches Außenministerium: Israel unterstützt Neonazis in der Ukraine

Zudem wurden in der Erklärung Aussagen Lawrows bekräftigt, wonach die jüdische Herkunft Selenskis nicht ausschließe, dass die Ukraine von Neonazis regiert werde. Russland hatte schon zu Beginn seines Einmarsches in die Ukraine am 24. Februar erklärt, das Land müsse von „Nazis“ gesäubert und befreit werden. Lapid hatte am Montag gesagt, die Ukrainer seien keine Nazis. „Nur die Nazis waren Nazis und nur sie haben sich mit der systematischen Vernichtung des jüdischen Volkes befasst.“