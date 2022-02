Ukraine-Krieg: Russland beginnt Krieg in der Ukraine – die aktuellen Entwicklungen

Explosionen waren in Charkiw und der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer zu hören, in Kiew heulten am Morgen die Alarmsirenen. Nach Darstellung der Grenztruppen drangen russische Panzerverbände im Osten und Nordosten in ukrainisches Gebiet ein. Am Vormittag traf eine zweite Welle von Raketenangriffen die Ukraine, wie ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski mitteilte.