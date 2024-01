Ukraine-Krieg: Russland wirft Ukraine Abschuss von Militärflugzeug vor

Das Flugzeug war den Angaben zufolge auf dem Weg vom Flugplatz Tschkalowski in der Region Moskau in die Region Belgorod. Der Austausch der Gefangenen habe später am Mittwoch am Grenzübergang Kolotilowka an der russisch-ukrainischen Grenze stattfinden sollen, hieß es in der Erklärung. Eine militärische Spezialkommission sei auf dem Weg zur Absturzstelle. Aus US-Kreisen verlautete, es sei nicht klar, ob sich tatsächlich ukrainische Kriegsgefangene an Bord des abgestürzten Flugzeugs befunden hätten.