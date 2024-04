Ukraine-Krieg Schafft er den Nato-Wumms?

Bundeskanzler Olaf Scholz hat zuletzt in der Frage nach der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern immer wieder damit argumentiert, er wolle eine Ausweitung des Konflikts tunlichst vermeiden. Dass Diplomaten jetzt offenbar sogar darüber sprechen, eine eigene Mission für die Ukraine einzurichten, könnte in Berlin deshalb durchaus die Warnleuchten blinken lassen.



Auch das Wie von Nato-Lieferungen müsste geklärt werden, denn es geht ja nicht nur ums Geld. Würde das Bündnis in Zukunft etwa neben den Einzelstaaten und der EU auch noch selbst Waffen für die Ukraine bei den ohnehin ausgelasteten Rüstungsunternehmen des Westens einkaufen wollen? Oder drohen Kapazitätsengpässe jede neue Bemühung im Keim zu ersticken?